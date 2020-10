Igino Guerriero ricorda il collega Carlo Rippa: “Una guida professionale”

Partecipiamo, oggi, al dolore della Sua Famiglia e di tutta la Categoria, per la scomparsa di Carlo Rippa, decano del Dottori Commercialisti di Catanzaro. Piangiamo la perdita di un grande maestro, docente e professionista straordinario, uomo sensibile impegnato nelle battaglie per la tutela dei diritti. Carlo Rippa rimarrà per sempre una guida spirituale nol nostro cammino professionale ed umano.

Igino Guerriero – Candidato alla Presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro (in foto)