Incidente e traffico rallentato su Viale De Filippis in direzione Sud. Ad avere la peggio una utilitaria di colore scuro che secondo una dinamica da accertare ha sbattuto violentemente allo spartitraffico. L’urto è avvenuto come evidente dalle foto con un altro mezzo di piccola cilindrata di colore bianco: una Citroen C1. Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco. Non si sanno al momento le condizioni dei due feriti.