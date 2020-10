Perde equilibrio e cade da un’altezza di tre metri, grave un 35enne che si trovava su un montacarichi

Un uomo di 35 anni, che si trovava su un montacarichi, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo da un’altezza di circa tre metri. E’ accaduto a Serra San Bruno. Sul luogo dell’incidente e’ intervenuto il personale del 118 che ha allertato, successivamente, l’elisoccorso. Il trentacinquenne e’ stato trasportato nell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove si trova in condizioni gravi, con una serie di traumi. La prognosi e’ riservata.