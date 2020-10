Anget e Unpli insieme per formare i volontari delle Proloco calabresi

Si è tenuta, a Belvedere Marittima, l’assemblea Unpli Regione Calabria presieduta dal presidente Filippo Capellupo nella quale si è insediato il Consiglio Regionale. La neo eletta consigliera Mariastella Mezzatesta, con delega ai servizi sociali, non ha perso tempo e domenica stessa ha portato in assemblea un protocollo d’intesa con l’Anget (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia Esercito – Associazione d’Arma) con sede a Girifalco capitanata dal comandante Tenente Gaetano Faga. L’ associazione èstata ben felice di firmare questo protocollo d’intesa grazie al quale tante Proloco della Regione Calabria potranno usufruirne per avere una formazione dei propri volontari a 360 gradi. Nella stessa Assemblea il presidente regionale, Capellupo, ha consegnato la tessera di soci Onorari Unpli Regione Calabria al Comandante Tenente Gaetano Faga e al segretario dell’Associazione Natale Domenico Vonella. Da oggi si è aperta un’altra porta per l’Associazione ANGET che sarà impegnata nel territorio regionale tra Pro Loco, Comuni e Scuole.