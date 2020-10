Prima l’ordinanza di chiusura fino al 3 ottobre, poi la decisione del sindaco di prolungare lo stato di emergenza con relativa chiusura del mercato ortofrutticolo fino a domani 4 ottobre dopo i casi di positività al covid-19. Ma i dipendenti del Comalca non ci stanno. Dopo essersi sottoposti al tampone e aver accettato la chiusura del mercato per tre giorni lavorativi, oggi si sono presentati davanti al Comune e per protesta hanno bloccato la strada. Già ieri sugli organi di stampa avevano chiesto la riapertura delle loro attività per non prolungare una già compromessa situazione economia post lockdown. La richiesta non era stata accolta e allora oggi si sono presentati davanti a Palazzo De Nobili per una protesta civile. Sul posto la polizia.