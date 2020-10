Fratelli d’Italia ricorda il sacrificio di Norma Cossetto

Norma Cossetto, giovane istriana infoibata, è stata ricordata oggi dal circolo di Fratelli d’Italia Giorgio Almirante che, come aveva fatto nei giorni scorsi ha ribadito la richiesta che Catanzaro abbia una via intolata alla giovane morta a 23 anni per difendere i valori della Patria. La necessità di non dimenticare è per Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia, oggi più che mai un’urgenza, affinchè non gelino le radici di un’appartenenza. Alla cerimonia commemorativa anche il comitato 10 febbraio di Catanzaro che già da qualche anno tiene vivo il ricordo di quegli italiani che furono uccisi nelle Foibe alla fine della guerra.