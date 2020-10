Italia Viva: “Parole di Spirlì? Nessuna giustificazione”

“Le parole disgustose proferite dal Vice Presidente della Regione Calabria, il leghista Spirlì, ci convincono, laddove ce ne fosse ancora bisogno, dell’inadeguatezza di un partito che dispensa quotidianamente intolleranza, discriminazioni e populismo becero e retrogrado.

La violenza di affermazioni come quelle espresse a gran voce e orgogliosamente da Spirlì, offendono i calabresi che hanno nei tratti caratteristici della propria esistenza la tolleranza e l’accoglienza come stelle polari. I tentativi postumi di giustificare le nefandezze di Spirli non fanno altro che alimentare la convinzione dell’inadeguatezza del soggetto in questione. Trincerarsi dietro presunte e grottesche giustificazioni che vorrebbero far credere che la colpa delle parole di Spirli nascano dall’interpretazione dialettale delle parole, offende ancora di più la Calabria e i calabresi.

Nessuna giustificazione, dunque! Semplicemente si prenda atto che Spirli è inadeguato a ricoprire un ruolo così importante . Alla Presidente di Regione il suggerimento di sostituire il suo vice con effetto immediato. Dare l’impressione di essere complici, significa complicità e, francamente, questo sì, è davvero intollerabile”. Si legge in una nota di Italia Viva Catanzaro