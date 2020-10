Rifacimento della strada provinciale Arsanise- Catanzaro: presto l’apertura dei cantieri

Rifacimento della strada provinciale Arsanise- Catanzaro: fervono i preparativi per aprire i cantieri nel volgere di pochi mesi. L’ associazione temporanea professionisti Hydrodata S.P.A., Hypro s.r.l. , Public Worka s.r.l. ha redatto il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della fruita strada e lo ha già consegnato alla Amministrazione Provinciale.

Entro metà mese di ottobre sarà vagliato dalla Progen Società Cooperativa che ha il compito di verificare e validare il progetto per conto della Amministrazione Provinciale. L’Ente intermedio ha già provveduto, nei mesi scorsi, a svolgere analogo compito sul progetto definitivo.

“Entro ottobre si potranno mandare a gara i lavori. Per fine anno avremo il nome della ditta che si sarà aggiudicata i lavori. Nei primi mesi del 2021 portano essere consegnati i lavori”, assicura il consiglieri provinciale Davide Zicchinella, aggiungendo che “ a primavera, dopo un iter travagliatissimo e che ho seguito personalmente, finalmente potranno partire i lavori per un importo effettivo (al netto di oneri di progettazione, direzione lavori, sicurezza, iva ecc.) pari a circa 7 milioni di euro (finanziamento complessivo 10 milioni di euro). Dopo anni di battaglie fuori e dentro le istituzioni un grande e sentito problema che interessa da vicino diversi comuni della Presila catanzarese sta per concludersi. Questo sarà l’ultimo inverno in cui avremo la preoccupazione che il fiume Alli, a seguito di qualche nubifragio non si porti via nuovamente la strada! Manca davvero l’ultimo miglio. Non mancherà, ancora, il mio costante e continuo interessamento.” Arsanise-Catanzaro: lo sviluppo delle aree interne passa dalla viabilità