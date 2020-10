San Francesco Patrono d’Italia, domani celebrazione presieduta dall’Arcivescovo alla parrocchia del Sacro Cuore

Ci sarà l’arcivescovo della diocesi di Catanzaro- Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, a presiedere domani la Santa Messa delle ore 10.30 presso la Parrocchia Sacro Cuore del quartiere Lido, in occasione della solenne celebrazione per la festa di San Francesco Patrono d’Italia e fondatore dell’Ordine francescano. “La scelta di firmare la terza enciclica ad Assisi e l’ispirazione dalla sesta Ammonizione per il titolo è un segno che il Papa dà alla Chiesa ed al mondo intero sulla fraternità come urgenza per il tempo attuale – ha detto frate Rocco Predoti, Superiore del Sacro Cuore – Per noi è l’invito a sentirci sempre più fratelli ed uniti nella condivisione dell’unica fede, aiutati dalla testimonianza del poverello di Assisi che invitava a seguire i pastori della Chiesa per rendere concreta la sequela del Buon Pastore.” La altre messe nella giornata di domani, verranno celebrate nel rispetto delle norme anti-contaggio, alle 8.00 e alle 18.30