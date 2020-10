Catanzaro, salta la sfida al Trapani: granata verso la radiazione

Sperava di poter partire all’alba, di poter raggiungere la Calabria in autobus e subito dopo scendere in campo al “Ceravolo”- senza l’allenatore dimissionario, senza il capitano ormai passato ad altra squadra e con tanti berretti – per affrontare le aquile e scongiurare così la radiazione.

Niente da fare per il Trapani, bloccato in Sicilia dalla pesante crisi societaria: la sfida di questo pomeriggio contro il Catanzaro non si giocherà ed il baratro della cancellazione dal torneo paventata nelle scorse settimane diventa dunque realtà per i granata. Turno vuoto per i giallorossi di Calabro che incasseranno la vittoria a tavolino per 3-0 e rifiateranno un po’ dopo le ingenti fatiche di coppa.