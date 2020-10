Non basta il lavoro dei cittadini volenterosi che periodicamente si occupano di fare piccoli lavoretti di manutenzione o di ripulire la pineta dai rifiuti abbandonati. Non c’è pulizia comunale ordinaria a straordinaria che tenga, perchè quando ci si imbatte in continui gesti di inciviltà a farne i conti è sempre il bene pubblico che viene puntualmente deturpato.

Ancora una volta il polmone della capoluogo è preso di mira da gente prepotente che, approfittando della stagione estiva ormai conclusa, e delle poche presenze a Giovino, si concede il lusso di abbandonare rifiuti un po’ ovunque. Da cassette di plastica a grandi sacchi neri, da cartoni e plastica varia, sparsi a ridosso dei contenitori per la raccolta differenziata, a involucri di cibo abbandonati dopo essere passati dal fast-food, ecco quello che si trova a ridosso dei sentieri della pineta. Uno brutto spettacolo, quello fotografato questa mattina, che qualifica chi ha commesso gesti contro la collettività e contro un bene comune che invece andrebbe tutelato e custodito preziosamente da ogni cittadino che si rispetti.