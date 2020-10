Grave incidente su viale Magna Graecia, due feriti

Grave incidente la notte scorsa in viale Magna Graecia. Il conducente di uno scooter 125 e il passeggero sono rimasto gravemente feriti dopo essersi scontrati con un’auto. Secondo i primi accertamenti il conducente dell’auto sarebbe scappato non prestando soccorso. Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Catanzaro. I Militari stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti .