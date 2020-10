Incidente in viale Magna Graecia, auto intestata a persona con precedenti non si era fermata all’alt dei carabinieri 

Si chiarisce, con il passare delle ore, la dinamica dell’incidente che all’alba ha coinvolto una moto e un’auto su viale Magna Graecia. Secondo quanto è stato possibile accertare dalla visione delle telecamere di sorveglianza, un’auto, risultata poi intestata ad una persona con precedenti penali, non si è fermata all’alt dei Carabinieri. Il conducente si sarebbe dato alla fuga percorrendo via Campania di corsa e immettendosi sulla strada principale senza preoccuparsi degli altri mezzi in transito. A quel punto l’impatto con lo scooter con a bordo due persone che sono rimaste gravemente ferite.