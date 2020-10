Pregiudicato di Cortale il responsabile del grave incidente accaduto la scorsa notte in Viale Magna Graecia

È stato individuato l’uomo che la notte scorsa ha causato un grave incidente in viale Magna Graecia. Si tratta di una persona residente a Cortale, con precedenti penali a suo carico. L’automobilista, per sfuggire all’alt dei Carabinieri ha imboccato di corsa via Campania, nel riprendere la strada principale ha investito violentemente uno scooter con a bordo due persone. L’uomo ha continuato la sua folle corsa verso Cortale, senza prestare soccorso ai due.

Ma grazie all’immediato intervento di una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri agli ordini del tenente Felicia Basilicata della compagnia di Catanzaro comandata dal capitano Ferdinando Angeletti, e dopo la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, il responsabile è stato individuato. Il mezzo è stato messo già sotto sequestro e all’uomo vengono contestati i reati, tra gli altri, di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso.