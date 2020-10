Taverna, postazione 118 al collasso

Inverosimile. È l’ aggettivo utilizzato dal confermato primo cittadino di Taverna Sebastino Tarantino nel denunciare le criticità in cui versa la postazione 118 del paese di Mattia Preti.

Diverse le obiezioni del sindaco di Taverna: “La situazione e’ inverosimile per carenza personale. Analoga situazione persiste anche nei comuni di Tiriolo e Sersale. Con carenza di risorse professionali ovunque di rischia di cancellare un servizio molto richiesto dalla collettività”.

Nella presila catanzarese, la gestione della sanità non convince amministrati e amministratori.