Un improvviso guasto alla condotta idrica all’altezza di via Tedeschi ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nell’area della città compresa fra via Luigi Rossi, zona Stadio, e via Indipendenza. I lavori di riparazione sono già cominciati. La normalizzazione è prevista nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre.