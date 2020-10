Alunno della scuola primaria di Roccelletta positivo al covid-19, classe in isolamento

«Una notizia che non avrei voluto darvi». Ha esordito così sul suo profilo Facebook il Sindaco di Borgia, Elisa Sacco, nell’annunciare la positività al Covid-19 di un piccolo alunno: si tratta di una bambina di sei anni frequentante la scuola primaria di Roccelletta. «La classe è già in isolamento e tutte le procedure sono state attivate» spiega il primo cittadino nel suo post, tranquillizzando i concittadini sul fatto che la bimba sta bene e si trovava già in quarantena , dal momento che la positività della piccola “sarebbe legata al focolaio Comalca”.

Intanto nel pomeriggio saranno effettuati i tamponi ai compagni di classe. La scuola resta aperta e si è già provveduto alla sanificazione dei locali interessati. «Un abbraccio a tutti i bimbi che sono molto coraggiosi ed ai genitori. Abbiamo una grande prova da superare, ma sono sicura che andrà benissimo! » conclude il Sindaco.