Ciciarello (Fi): ‘Maggiore attenzione per la zona di via Armando Fares’

“E’ possibile che una buca rimanga aperta per più di un mese sul manto stradale di una via trafficata al sud della città’, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni e causando gravi disagi nella circolazione?”

Se lo chiede Giuseppe Ciciarello, esponente Cittadino di Forza Italia, a nome dei residenti della via.

“Sento la necessità di segnalare lo stato di abbandono di via Monsignor Armando Fares” – commenta in una nota Ciciarello – dove, purtroppo, registriamo incuria sia per quanto riguarda la manutenzione della strada, sia per quanto riguarda la pulizia. Mi faccio portavoce di tutti i residenti sollecitando gli interventi necessari. Chiedo di incrementare l’operato, coprendo tutte le varie zone che necessitano di pulizia e manutenzione. So – conclude Ciciarello – che questa amministrazione lavorerà, come già dimostrato, al meglio per offrire i migliori servizi ad una zona che accoglie migliaia di persone e che riveste un’importante ruolo per questa splendida città”.