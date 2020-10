Concolino e Lostumbo: “Attivato portale per domande buoni spesa Covid”

“E’ stata attivata sul portale www.comune.catanzaro.it la piattaforma per l’invio delle domande per i buoni spesa finanziati dalla Regione Calabria in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, nel post lockdown e residenti a Catanzaro”. Lo rendono noto l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, e il presidente della commissione al ramo, Rosario Lostumbo. Contestualmente, è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso rivolto ai beneficiari sulle modalità e i requisiti per le richieste che dovranno essere inviate entro lunedì 12 ottobre, alle ore 14.

Un ulteriore avviso riguarda gli esercenti, disponibili ad accettare i buoni spesa, che avranno la possibilità di aderire inviando una Pec a sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it entro venerdì 9 ottobre, alle ore 14.

CHI PUO’ FARE DOMANDA:

Tutti coloro che non hanno percepito più di 780 euro nel periodo di lockdown (9 marzo – 3 maggio) Tutti coloro che nel mese di settembre non hanno percepito più di 780 euro Possono altresì presentare domanda; tutti i nuclei familiari svantaggiati le cui istanze verranno prese inconsiderazione in base all’indicatore ISEE

COME SI PRESENTA LA DOMANDA:

– Tutte le domande devono essere prodotte in modalità telematica attraverso il portale dedicato sul sito www.comune.catanzaro.it

Registrati suhttps://dema.comunecatanzaro.it/ per ottenere username e password Segui le indicazioni ricevute via mail per accedere alla sezione “istanze online” . Compila l’apposito format (lo stesso è collegato al sistema anagrafico del comune, pertanto si precisa che qualsiasi dichiarazione resa non conforme, comporterà la decadenza del beneficio) Allega documento d’identità in formato .pdf Stampa, firma e allega la stessa in .pdf Invia la domanda (la stessa non potrà essere modificata una volta inviata)

Per chi non possiede un collegamento internet e/o è sprovvisto di strumenti informatici per la compilazione della stessa si può recare presso i seguenti punti abilitati dove sarà appositamente assistito nella redazione e nell’invio della domanda:

– ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI sito in via fontana vecchia n.50

– C.S.V. Centro Servizi al Volontariato sito in via fontana vecchia n.32

– CAF CONFESERCENTI CALABRIA: Via Luigi Marsico, nn. 14/18 (tel. 0961752738)

– CAF ITALIA: Via Spasari, n. 25 (tel. 0961291836)

– CAAF CONFARTIGIANATO: Vico I Francesco Paglia, n. 1 (tel 0961061689); Via Lucrezia della Valle, n. 56 (tel 0961746328); Via Caprera, n.100

– CAAF 50&PIU’ SRL: Via Milano, n. 9 (tel. 0961720352)

– CAF FENAPI: Viale Pio X, n. 250 (tel. 3207505714)

– CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE Via Crispi, n. 2 (Tel. 0961721196); Via Brigata (tel. 0961782815); Via Magenta, n. 23 (tel. 0961780177); Via Bezzecca, n. 6 (tel. 0961551983).