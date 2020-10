Il sindaco Abramo si congratula con Vitaliano Corapi e Gino Mancuso

Il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Abramo, si è congratulato con Luigi Mancuso, eletto presidente del Comitato Regionale Calabria della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), e con Vitaliano Corapi, confermato alla guida dell’Ordine dei farmacisti di Catanzaro.

“Quella di Mancuso è una nomina importante, per di più ottenuta all’unanimità, che rappresenta il coronamento di un percorso professionale, nell’ambito della medicina sportiva, portato avanti con impegno, passione e responsabilità. Mancuso arriva a ricoprire questo incarico dopo aver maturato una serie di rilevanti esperienze in campo antidoping nell’ambito di eventi internazionali come le ultime Olimpiadi, le Universiadi e il Giro d’Italia, oltre che in qualità di consulente ministeriale. E’ un motivo di grande orgoglio vedere un catanzarese raggiungere questo ambito e prestigioso traguardo che rafforza la validità della classe medica catanzarese”.

Abramo ha inviato auguri di buon lavoro anche a Vitaliano Corapi. “La sua rielezione alla guida dell’Ordine dei farmacisti di Catanzaro è la dimostrazione dell’importante azione che, nel solco della continuità, ha prodotto risultati rilevanti sul fronte della prevenzione, dell’affiancamento e dell’orientamento dei professionisti. Un impegno che sono certo proseguirà, in questo periodo di emergenza sanitaria, in stretta collaborazione con l’amministrazione”.