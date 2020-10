Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenute alle 14.30 nel comune di Squillace, in località Fiasco Baldaia per un incendio divampato all’interno di una azienda che opera nel settore del recupero e trattamento di rifiuti. Le fiamme, sviluppatesi su un’area esterna, hanno interessato balle di carta e scarti di altra natura. Sono ancora in atto le operazioni di smassamento dei materiali ed abbattimento del rogo. Il fumo è visibile anche dal quartiere Bellavista di Catanzaro.

Aggiornamento Sul posto anche una autobotte da 25000litri proveniente dal distaccamento aeroportuale di Lamezia Terme per il rifornimento idrico dei mezzi impegnati nello spegnimento. Si attende arrivo personale Arpacal per rilevamenti ambientali

Le immagini amatoriali dell’incendio, in basso, sono gentilmente concesse da Francesco Cutrupi. Il video in alto è dei Vigili del Fuoco