S’infortuna durante operazioni spegnimento incendio, vigile del fuoco in ospedale

Il soccoritore soccorso. E’ successo questo pomeriggio a Squillace dove i Vigili del Fuoco hanno avviato già da alcune ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ha interessato un capannone di una azienda per lo smaltimento dei rifiuti ma succede spesso che i pompieri abbiano conseguenze fisiche mentre sono in missione. In questa occasione nulla di particolarmente grave.

L’infortunio ha coinvolto un vigile del Comando di Catanzaro che era impegnato proprio sul posto. E’ stato necessario l’intervento di una autoambulanza che l’ha trasportato in ospedale.