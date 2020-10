Incendio a Squillace: 4 squadre dei vigili del fuoco ancora a lavoro

Prosegue oramai ininterrottamente da oltre 24 ore l’opera dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro al lavoro con 4 squadre ed un Canadair per l’incendio divampato all’interno di una azienda che opera nel settore del recupero e trattamento di rifiuti nel comune di Squillace, in località Fiasco Baldaia.

Quest’ultimo, coordinato da un direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, dal mattino sino alle ore 18.30 ha effettuato 120 lanci d’acqua. Sul posto, anche, l’Arpacal per i rilievi ambientali.