Incendio Squillace ancora non completamente domato. Vvf hanno lavorato tutta la notte

Non è stato ancora del tutto domato l’incendio che è divampato nel primo pomeriggio di ieri in contrada Fiasco Baldaya nel territorio del comune di Squillace in provincia di Catanzaro. I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono stati al lavoro tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno avvolto un capannone di proprietà di una azienda che lavora i rifiuti e probabilmente si andrà avanti anche nelle prossime ore.

Rischia il collasso la struttura e questo suggerisce cautela nelle operazioni. Nella giornata di ieri un vigile è rimasto ferito durante l’intervento. La foto si riferisce a questa notte alle sei.

Oggi, secondo quanto disposto dal sindaco Muccari, le scuole di Squillace Lido restano chiuse.