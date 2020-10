Russo: uno sportello condiviso per promuovere una nuova imprenditorialità

Una rete interistituzionale a supporto dell’imprenditorialità e di nuove opportunità occupazionali sul territorio. E’ questa la proposta discussa e condivisa in occasione di un tavolo di lavoro che ha visto a confronto l’assessore al personale Danilo Russo, il responsabile Area credito dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Marco Paoluzi, il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Stefania Celestino, e il dirigente dello Sportello Europa della Provincia di Catanzaro, Antonio De Marco.

“E’ stata concertata l’idea di creare uno sportello condiviso tra gli enti coinvolti – ha commentato Russo – al fine di promuovere l’accesso al credito a condizioni agevolate e con maggiori garanzie, sulla scorta dell’esperienza positiva già avviata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo, di concerto con l’assessore alle attività produttive Alessio Sculco ed in collaborazione con l’Ente nazionale per il Microcredito. La collaborazione sinergica con la Camera di Commercio e lo Sportello Europa potrebbe, infatti, consentire di incentivare uno strumento importante per l’economia territoriale, ponendo le basi per nuove occasioni di sviluppo locale.

Promuovendo specifiche iniziative nel campo del microcredito, sarà possibile fornire supporto e orientamento per la nascita di piccole e medie attività imprenditoriali e la crescita occupazionale in settori non ancora abbastanza battuti sul nostro territorio. L’obiettivo è quello di dare vita ad una rete operativa che, attraverso la formazione, possa aiutarci ad affrontare e superare la crisi economica, acuita dall’emergenza covid, puntando sulla rigenerazione urbana”.