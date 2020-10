Caso positivo in un asilo, tamponi tutti negativi per bambini e personale scolastico

Sono stati effettuati ieri mattina, nel giardino dell’asilo, i tamponi a tutti i bambini e al personale scolastico dell’istituto privato dove nei giorni scorsi era stato riscontrato un caso di positività al covid -19. In via del tutto precauzionale l’asilo aveva sospeso le attività e avviato la procedure di misura per bloccare il contagio nonostante la bambina colpita dal virus già da diversi giorni non frequentava le lezioni. Ora, fanno sapere dall’asilo, dopo l’esito dei tamponi si procederà alla sanificazione dell’intera struttura e poi alla ripresa delle attività di scuola dell’infanzia. Il caso era collegato con la scuola di Roccelletta poiché si trattava di fratello e sorella frequentanti scuole diverse.