Giro d’Italia tra curiosità e strade chiuse, ecco come muoversi in città

Saranno chiusi al pubblico per tutta la giornata di oggi gli uffici del Comando della Polizia Municipale di via Daniele a Catanzaro. La decisione in quanto tutto il personale sarà in servizio nei due eventi in programma oggi in città la gara di campionato Catanzaro-Paganese in programma alle 18.30 e il passaggio della tappa del Giro d’Italia che toccherà buona parte del territorio comunale nella tarda mattinata. La polizia municipale. con in testa il comandante colonnello Luigi Basile, raccomanda l’uso delle mascherine e l’invito ad evitare assembramenti di utilizzare mezzi privati solo se necessario anche tenendo conto che le strade interessate dal passaggio della carovana rosa saranno chiuse a partire dalle 9.30.

I ciclisti – come si legge nell’apposita ordinanza – percorreranno il capoluogo calabrese da sud a nord, per 14 chilometri, entrando in città dal quartiere Lido (da Roccelletta di Borgia) e seguendo il percorso: quadrivio Nalini, via Nazionale, viale Magna Graecia, rotatoria Santa Maria, viale Cassiodorio, viale degli Angioini, viale Brutium, viale dei Bizantini, viale dei Normanni, via Nuova e via De Seta (zona Bellavista), corso Mazzini in direzione nord fino al Cavatore, piazza Matteotti (lato istituto Industriale), via Turco, ponte Morandi, viale De Filippis, Sansinato fino all’uscita della ss 280 di Martelletto. Si raccomanda di evitare assembramenti e il rispetto delle prescrizioni.

Oggi mercoledì 7 ottobre saranno in vigore le seguenti disposizioni:

1) Dalle ore 6 alle ore 13 istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata, ambo i lati, nelle seguenti vie:

Via Nazionale – Viale Magna Grecia – Viale Cassiodoro – Via Degli Angioini – Viale Brutium – Viale Dei Bizantini – Viale Dei Normanni – Via Nuova – Via F. De Seta – Corso Mazzini comprese le piazze: Piazza Roma, Piazza Le Pera, Piazza Cavour, Piazza Grimaldi, Piazza Prefettura-Basilica Immacolata, Piazza G. Garibaldi, Piazza Matteotti lato ITIS ed Ex Stac – Via A. Turco – Ponte Bisantis – Via De Filippis.

2) Dalle ore 8:30 istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nelle seguenti vie:

Corso Mazzini – Via F. De Seta – Via Nuova.

3) Dalle ore 9:45 alle ore 13 istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nelle seguenti vie:

Via Nazionale – Viale Magna Grecia – Viale Cassiodoro – Via Degli Angioini – Viale Brutium – Viale Dei Bizantini – Viale Dei Normanni – Via A. Turco – Ponte Bisantis – Via De Filippis – Galleria Sansinato.

PERCORSI ALTERNATIVI E DEVIAZIONE FLUSSI DI TRAFFICO.

Circolazione in centro città dalla ROTATORIA GUALTIERI:

a) Ci si può dirigere verso nord città soltanto salendo dall’Ospedale Militare, poiché la Galleria San Giovanni e il Ponte Morandi sono interdetti al transito, proseguire poi per Via Pascali (Distretto Militare) e raggiungere le zone San Leonardo – Stadio – Ospedale – Pontepiccolo – Pontegrande. b) Ci si può dirigere verso il centro percorrendo Via Milelli – Via Italia – Politeama

Dal Politeama NON si può accedere su corso Mazzini, ma soltanto percorrere Via Sensales – Via Raffaelli – Via Poerio – Piazza Matteotti (BNL) – Via Kennedy – Piazza Stocco per poi salire a nord.

Il flusso di circolazione in transito su VIA INDIPENDENZA sarà deviato su Via Paparo – Rotatoria Gualtieri.

Il flusso di circolazione proveniente da GAGLIANO – MATERDOMINI sarà deviato esclusivamente sulla Tangenziale ovest in direzione NORD, non si può accedere né su Viale De Filippis, né sul Ponte Bisantis e neanche su Via Corrado Alvaro verso la Città.

DALLA CITTÀ A LIDO:

Si può percorrere la Tangenziale Ovest in direzione nord, oppure San Leonardo – Stadio – Ospedale Pugliese – Pontepiccolo e procedere:

Pontegrande – Janò – Via Dei Tulipani (Siano) – Via Fiume Busento (S. Ianni) – Motorizzazione – Viale Emilia (Barone) – Viale Crotone – Lido.

DA LIDO PER LA CITTÀ:

a) Viale Crotone – Viale Emilia (Barone) – Via Fiume Busento (S. Ianni) – Via Dei Tulipani (Siano) – Rotatoria Gualtieri. b) Germaneto – Galleria Sansinato – Via De Filippis – sottopasso – Rotatoria Via G. Da Fiore – Tangenziale Ovest – San Leonardo.

DALLA CITTÀ PER S. MARIA – CORVO – PISTOIA:

Rotatoria Gualtieri – Via Dei Tulipani (Siano) – Via Fiume Busento (S. Ianni) – Motorizzazione – Viale Emilia (a salire) – Rotatoria – Via S. Maria.

DA S. MARIA – CORVO – PISTOIA PER LA CITTÀ:

Via Conti Falluc – Via L. della Valle – Via De Filippis – sottopasso – Rotatoria Via G. Da Fiore – Tangenziale Ovest – San Leonardo – Stadio – Ospedale.

DA LIDO A S. MARIA – CORVO – PISTOIA:

Viale Crotone – Via Emilia (Barone) – Rotatoria – Via S. Maria.

DA S. MARIA – CORVO – PISTOIA PER LIDO:

Compatibilmente con le esigenze della gara il flusso di circolazione sarà deviato sulla Rotatoria per Via Emilia (Barone) – Viale Crotone – Lido.

Il transito su Viale Isonzo verrà interrotto all’altezza del Centro Commerciale Le Fornaci, non si potrà accedere su Viale Magna Grecia, né in direzione nord, né in direzione sud.

ARANCETO:

Il traffico di Via Teano e Via Salemi, poiché su Via Magna Grecia non si può transitare né per il Nord né per il Sud, sarà indirizzato esclusivamente su Via Izzi De Falenta, per accedere su Viale Crotone – Lido.

PER LA CITTA’: Via Emilia – Via Fiume Busento (S. Ianni) – Via Dei Tulipani (Siano) – Rotatoria Gualtieri.

DA SALA PER LA CITTÀ:

Via Della Stazione – Via L. Della Valle – Via De Filippis – sottopasso – Rotatoria Via G. Da Fiore – Tangenziale Ovest – San Leonardo – Stadio – Ospedale

DA SALA A LIDO:

a) Via Degli Svevi (Campagnella) – Via Dei Tulipani – Via Fiume Busento (S. Ianni) – Motorizzazione – Viale Emilia (Barone) – Viale Crotone – Lido b) Via Della Stazione – Via L. Della Valle – Via Conti Falluc – Via Santa Maria – Rotatoria – Viale Emilia (Barone) – Viale Crotone – Lido

Compatibilmente con le esigenze della gara si potrà percorrere Viale Brutium per Via Degli Svevi, i flussi da nord a sud potrebbero essere interdetti a monte e/o deviati su Via Della Stazione – Via L. Della Valle.

INGRESSO DA SS280 PER LA CITTÀ:

Galleria Sansinato – Via De Filippis – sottopasso – Rotatoria Via G. Da Fiore – Tangenziale Ovest – San Leonardo – Stadio – Ospedale

USCITA IN DIREZIONE SS280 DIREZIONE LAMEZIA

a) Da Centro e Nord dirigersi su Via Dei Tulipani (Siano) – Via Fiume Busento (S. Ianni) – imboccare SS106VAR all’altezza della Motorizzazione b) Da Sud dirigersi sull’asse Germaneto SS106VAR.

Il traffico per Roccelletta di Borgia sarà interrotto al Ponte Nalini poiché arriverà il giro da quella direzione, si potrà andare in direzione Soverato da Germaneto SS106 VAR.