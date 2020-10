Ferro su Mancuso: “Dopo gli incarichi internazionali il giusto riconoscimento ad un professionist”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Wanda Ferro sull’elezione di Gino Mancuso

“L’elezione di Gino Mancuso quale presidente del Comitato Regionale della Federazione Medico Sportiva Italiana è il giusto riconoscimento per un professionista di grande esperienza e competenza, punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale nel settore della lotta al doping. Ha ricoperto incarichi prestigiosi in eventi sportivi internazionali come due edizioni delle Universiadi e le Olimpiadi di Rio de Janeiro, ed è componente fisso del pool antidoping del Giro d’Italia, oltre ad aver fatto parte del Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Salute. Rivolgo a Mancuso un augurio di buon lavoro, nella certezza che con questo incarico consentirà al settore della Medicina sportiva calabrese di crescere ulteriormente ed essere un riferimento nel panorama nazionale”