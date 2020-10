Giro d’Italia, il quartiere Fortuna si veste di giallorosso in attesa della carovana in rosa

Bellissimo, nulla da dire. Viale Magna Grecia è completamente dipinta di giallorosso grazie a centinaia di bandiere del Catanzaro distribuite dall’attività commerciale del posto, il solito “Fracarro”, innamorato da sempre del Catanzaro calcio. Bambini, giovani ed anziani sono riversati per strada con un vessillo giallorosso in attesa del passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia. Sono intenzionati a trasformare la carovana rosa in carovana giallorossa e, forse, per qualche minuto ci riusciranno veramente. Tifosi pazzi, tifosi che mettono il cuore davanti a tutto.