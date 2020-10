Incidente nei pressi della Galleria del Sansinato in direzione Lamezia

Cause in corso di accertamento per un incidente con una dinamica tutta da ricostruire per gli uomini della polizia stradale giunti sul posto. Un’auto di piccola cilindrata ( in foto), forse dopo un impatto con una Mercedes, si è cappottata ed ha finito la sua corsa sul muro che costeggia la Ss280 subito dopo la galleria del Sansinato in direzione Lamezia. La Mercedes, invece, è stata ritrovata nei pressi della Cittadella dove ha avuto un secondo incidente, probabilmente perchè il conducente stava scappando per motivi che gli agenti stanno cercando di capire dopo la ricostruzione dei fatti.