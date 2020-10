Nuovo Consiglio giudiziario, gli auguri di Wanda Ferro

“Formulo un augurio di buon lavoro ai magistrati eletti nel Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro, importante organismo territoriale di autogoverno che svolge attività consultiva e di ausilio all’attività del Csm. Rivolgo le mie congratulazioni ai rappresentanti della magistratura inquirente e giudicante, e alla componente non togata e onoraria, tra cui il Gop al Tribunale di Catanzaro Renata Tiriolo. La magistratura onoraria svolge infatti un ruolo di grande importanza, consentendo di smaltire gran parte del lavoro dei tribunali, ma non ha il giusto riconoscimento in termini di retribuzione e di tutele. Noi di Fratelli d’Italia stiamo conducendo da tempo una battaglia per garantire le opportune tutele ai giudici onorari e per definire percorsi per la loro stabilizzazione, come richiesto anche dalla Commissione europea che ha aperto una procedura di pre-infrazione contro l’Italia”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.