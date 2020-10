Passa il Giro, entusiasmo ed emozioni in città

Tanta gente per strada, applausi, speranza, entusiasmo. Il Giro d’Italia passa da Catanzaro lasciando il “rosa” nei diversi quartieri da nord a sud e i catanzaresi si sono riversati per strada per accogliere i ciclisti con il consueto calore che cotraddistingue la nostra città. La gioia dei bambini ma anche l’amore per lo sport dei più grandi , nel rispetto delle norme covid in quasi tutti i punti del capoluogo che non ha registrato particolari assembramenti. Il passaggio sul ponte, nel centro storico, su viale Magna Grecia e via De Filippis: catanzaresi per strada e sui balconi per uno sport che riesce sempre ad essere anche aggregazione sociale.

Catanzaro è apparsa bellissima per i suoi cittadini e non hanno dispensato decine di filmati e foto sui social sfoggiando l’orgoglio e l’amore per la propria terra: altro valore che il Giro riesce a tirar fuori.

