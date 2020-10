Droga nel quartiere San Leonardo, il plauso del Coisp al questore e alla Mobile

La federazione sindacale Coisp – Mosap – Upl Sicurezza ha voluto rivolgere i complimenti al questore di Catanzaro e al dirigente della Squadra Mobile per l’operazione di polizia volta alla repressione del traffico di stupefacenti nella città, portata avanti dalla mobile, appartenenti alla seconda sezione (criminalità diffusa) “che con grandi capacità operative ed investigative hanno messo fine a quello che era un vero è proprio supermercato della droga nel quartiere San Leonardo, sottraendo un ingente quantitativo di stupefacente al mercato illegale e assicurando alla giustizia un uomo di 47 anni”.

“Questa federazione – si legge nella nota – plaude alle iniziative di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messi in piedi dal nostro Questore sul nostro territorio, che stanno dando ottimi risultati visto le varie operazioni che si sono susseguite in tutto il periodo estivo e continuano senza sosta , con diverse e distinte operazioni posti in essere dalla squadra mobile , dalle volanti U.p.g, dal commissariato di Catanzaro lido e non per ultimo dalla Polfer di Lido. Questa federazione nel concludere si auspica che i colleghi operanti vengano adesso valorizzati con adeguati riconoscimenti premiali, cosa che certamente questa amministrazione ben rappresentata dal Questore dr. Finocchiaro non farà venire meno”.