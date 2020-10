Incendio capannone Fiasco Baldaia, vigili del fuoco ancora al lavoro da giorni

Prosegue senza sosta l’opera dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro al lavoro sin da subito con 4 squadre ed un Canadair per l’incendio divampato all’interno di una azienda che opera nel settore del recupero e trattamento di rifiuti nel comune di Squillace, in località Fiasco Baldaia. Dal primo giorno non sono ancora finiti i lavori per far tornare tutto alla normalità.

Il fumo da Squillace si continua a vedere ancora oggi anche dal quartiere marinaro della città. I vigili del fuoco nel pomeriggio ancora impegnati nel cercare di isolare i materiali per bloccare gli inneschi, e smassare con le pale meccaniche i cumuli di rifiuti per spegnere i focolai che si nascondono all’interno.