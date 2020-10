Interventi sulle strade interpoderali: finanziati 145 mila euro

145.189,56 €. È questa la cifra che verrà finanziata al Comune di Simeri Crichi (Cz) per intervenire sulle strade interpoderali, secondo quanto deciso nell’ambito del bando Regionale PSR CALABRIA 2014-2020 – REG. (UE) N. 1305/2013 – MISURA 4 – SUBMISURA: 4.3 – INTERVENTO 4.3.1 “INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE” – ANNUALITÀ 2018 COMUNI SINGOLI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE A 5.000 ABITANTI. «Un notevole risultato per l’amministrazione comunale», fanno sapere dal Municipio crichese e che «come già da progetto, permetterà di mettere in sicurezza tanti tratti di viabilità interpoderale ad oggi pericolosi e che non consentono l’accesso presso le proprie aree ai proprietari terrieri e agricoltori del nostro territorio».