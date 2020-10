Noto barman coltivava droga in casa, convalidato l’arresto di Canino effettuato dalla Mobile

Barman professionista tra i più quotati, almeno fino a qualche giorno fa, quando la Squadra Mobile comandata da Alfonso Iadevaia della questura di Catanzaro guidata da Mario Finocchiaro, non lo ha arrestato per aver trovato in casa un ingente quantitativo di marjiuana coltivata anche nella stanza da letto.

I poliziotti, agli ordini del vicequestore aggiunto Costantino Belvedere, che ha coordinato le indagini, hanno stimato un controvalore della merce pari a 10.000 euro. Stamattina Amedeo Canino, 47 anni, si è presentato davanti ai giudici che hanno convalidato arresto e disposto i domiciliari.