Pulizia nell’area che circonda il monumento della Tonnina

“Nei prossimi giorni l’area che circonda il monumento della Tonnina tornerà nelle condizioni adeguate a far risplendere un raro esempio di architettura industriale che si sposa con il suggestivo paesaggio della Marina di Catanzaro. Gli addetti provinciali alla gestione del verde, su input del presidente Sergio Abramo, stanno ripulendo la zona attorno a cui si eleva la Tonnina, dove la vegetazione incolta spesso finisce per oscurarne la particolarità.

Lo rende noto il consigliere comunale Giuseppe Pisano. Il consigliere fa sapere che l’intervento di bonifica si è reso necessario per ripristinare le condizioni più idonee a tutela del manufatto, l’ex ciminiera di 42 metri e mezzo, lì’ dove nel 1925 sorgeva l’antica fabbrica del tannino, caduta sotto le bombe nella seconda guerra mondiale.

“Negli ultimi anni l’attenzione verso questo monumento è cresciuta tanto da diventare il cuore di un progetto didattico dell’Ite “Grimaldi-Pacioli” che sarà premiato a Roma al Quirinale. Un impegno da elogiare – continua la nota – quello degli studenti coordinati dall’insegnante Spaccaferro, che ha consentito di riportare alla luce storie, personaggi e testimonianze sulla Tonnina, valorizzando la memoria storica anche dell’intero quartiere marinaro. E’ dovere istituzionale, dunque, delle amministrazioni tutelare stabilmente questo presidio sia dal punto di vista culturale e museale, ma anche attraverso interventi mirati a salvaguardare il decoro come quello in corso di effettuazione in questa settimana”.