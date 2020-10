Raduno nazionale Lancia Club: sabato in città

“Sabato prossimo 10 ottobre Catanzaro sarà orgogliosa di ospitare un evento inserito nell’ambito del raduno nazionale Lancia Club che si terrà nei prossimi giorni in Calabria. Una giornata tra sport e cultura che vedrà sfilare 25 auto storiche nel cuore del centro storico con un ritorno positivo per il Capoluogo in termini di immagine e promozione”.

Lo afferma l’assessore alla cultura, Ivan Cardamone, nel dare il benvenuto ai partecipanti attesi in città nel fine settimana. “Si tratta di una manifestazione, inizialmente prevista per lo scorso anno, che a causa dell’emergenza covid è stata rinviata di qualche mese vista la forte volontà degli organizzatori di visitare Catanzaro e i suoi contenitori culturali. Gli ospiti, provenienti da tutta Italia, avranno modo, infatti, di scoprire le sale del Complesso San Giovanni con i loro eventi espositivi, per poi trasferirsi al Parco della Biodiversità e al Musmi per un ricco percorso che coniuga la cultura con il ricco patrimonio naturalistico. Voglio ringraziare il presidente del Lancia Club, Giuseppe Stancati, per l’interesse dimostrato verso la nostra città che sarà lieta di ospitare il raduno e di vedere sfilare quello che può essere considerato un prestigioso museo itinerante della celebre casa automobilistica italiana con a capo un’autentica rarità, l’Aprilia Paganelli siluro, risalente al dopoguerra”.