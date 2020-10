Sellia: strade interpoderali: 128 mila euro di finanziamenti dalla Regione Calabria

128mila euro sono stati riconosciuti dalla Regione Calabria, dipartimento agricoltura e foreste, al piccolo borgo del catanzarese. Sono fondi europei del Paino sviluppo rurale: annualità 2014/2020.

“128mila euro per nuovi interventi su strade interpoderali che si aggiungono ai 200mila ottenuti dalla Protezione civile e in via di ultimazione. 328 mila euro per la nostra viabilità rurale ottenuti in un anno. Roba mai vista prima”, ha asserito il primo cittadino Davide Zicchinella.

Sellia è stato l’unico paese della provincia di Catanzaro a ottenere riconoscimento “Spighe verdi” per meriti in campo ambientale.