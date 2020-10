Sfruttamento prostituzione, quattro richieste di rinvio a giudizio. Anche per un poliziotto

E’ fissata per il prossimo 21 ottobre l’udienza preliminare del procedimento penale legato all’operazione Lucciole e Lanterne che lo scorso marzo aveva, secondo l’accusa, fatto emergere un sistema di favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione. I sostituti procuratori della Repubblica di Catanzaro Debora Rizza e Graziella Viscomi hanno chiesto oggi il rinvio a giudizio di quattro indagati.

Si tratta di Francesco Bagnato 57 anni già assistente capo della Questura di Catanzaro al momento sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Pg e difeso dagli avvocati Giampiero Mellea e Arturo Bova, Giuseppe Borelli 66 anni difeso dall’avvocato Pietro Funaro, Bruno Dolce 54 anni (legale Antonio Lomonaco) e Antonio Fratto 55 anni rappresentato in giudizio dagli avvocati Domenico Cortese e Domenico Mazza.

Secondo l’accusa è di primo piano in particolare il ruolo dell’ex poliziotto che si sarebbe adoperato in prima persona nell’organizzazione dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento di prostituzione di donne di diversa nazionalità in varie zone della provincia di Catanzaro. Sarebbe stato lui ad accompagnare i clienti dalle prostitute, pretendendo una provvigione. E’ sarebbe stato lui a contribuire al sostentamento delle ragazze e al reperimento degli appartamenti per gli incontri.