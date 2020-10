Studenti e sindacati con Fridays For Future domani in piazza per l’ambiente

Si terrà domani 9 ottobre a partire dalle 9,30 in piazza Matteotti un sit in per l’ambiente dell’associazione catanzarese Fridays For Future insieme a studentesse e studenti delle scuole e vaire associazioni e sindacati in occasione del quinto sciopero climatico, in concomitanza a molte altre piazze italiane ed europee. Saranno rispettate ovviamente le regole anti contagio Covid, mascherine obbligatorie e distanziamento sociale.