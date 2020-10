Anche a Catanzaro studenti in piazza per il Fridays For Future

Fridays For Future è sceso nuovamente in piazza in tutta Italia, e anche a Catanzaro come in un centinaio di città si è tenuto un presidio studentesco per rimarcare come anche nel pieno della pandemia non debba calare l’attenzione sui temi della crisi climatica e della salvaguardia dell’ambiente.

Una manifestazione alla quale hanno aderito anche associazioni e organizzazioni sindacali come la Cgil e l’Usb, e che è stata organizzata prestando attenzione al distanziamento e alle norme anticovid per garantire la sicurezza dei partecipanti, che hanno sollecitato una riflessione sui temi dell’energia, della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell’istruzione e della giustizia sociale.