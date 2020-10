Fa perdere le sue tracce e abbandona l’auto. Ritrovato oggi in stato confusionale

E’ stato rintracciato oggi a Satriano nel Soveratese dopo che da ieri si erano perse le sue tracce. Parliamo di un uomo di 30 anni di Cirò Marina in provincia di Crotone.

L’allarme è scattato dopo che il giovane aveva lasciato la sua autovettura a Cardinale senza dare più sue notizie. Subito dopo erano state avviate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Soverato guidati dal capitano Luigi Cipriano.

Dopo ore di angoscia oggi il ritrovamento come detto a Satriano. Il trentenne era in buone condizioni di salute anche se in stato confusionale.