Bimbo di due anni muore a Firenze in bici travolto da un’auto. Era figlio di una coppia di Catanzaro

Investito da un auto in un parcheggio di un condominio in provincia di Firenze. Così è morto nella tarda serata di ieri un bimbo di due anni, figlio di una giovanissima coppia di Catanzaro trasferitasi da poco in Toscana. Secondo quanto riportato dal quotidiano online Repubblica.it e secondo una prima ricostruzione il bambino era in bici, in compagnia della madre, quando è stato investito da un’auto di un altro condomino, un 40enne, che stava uscendo dal parcheggio.

Dopo l’impatto il trasferimento all’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer dove era arrivato in condizioni gravissime, e dove poco dopo è deceduto. Le indagini, coordinate dal pm Gianni Tei, vanno avanti per stabilire la dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità.

Per il momento la prima relazione della polizia municipale non ha specificato ipotesi di reato. I funerali del bambino dovrebbero svolgersi a Catanzaro.