Tifosi, fatti di Catania: citati in giudizio i 37 supporters giallorossi

Dovranno presentarsi a processo il prossimo 21 aprile alle ore 9-30 presso il tribunale di Catania i 37 tifosi del Catanzaro che furono prima daspati dalla Questura della città etnea perché accusati di aver rotto un vetro del bus che li portava allo stadio Massimino per assistere alla gara Catania – Catanzaro. Già alcuni di loro hanno “avuto giustizia” per una storia che per molti risultò grottesca ma che resta alle cronache giudiziarie. Anche la società del Catanzaro Calcio, all’epoca dei fatti, aveva espresso solidarietà ai 37 supporters per una decisione del Questore catanese che era sembrata discutibile. Ora , a conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero cita in giudizio i 37 tifosi con l’accusa di danneggiamento per tutti a cui si aggiunge aggressione a pubblico ufficiale e violenza privata per uno di loro, il 37enne Andrea Talotta.

Di seguito i nomi degli indagati e il collegio difensivo:

