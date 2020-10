Caso sospetto di covid all’Agenzia delle Entrate, domani uffici chiusi

A causa di un sospetto caso di coronavirus all’Ufficio delle Entrate di Catanzaro è stata disposta la chiusura degli uffici di via Lombardi per la giornata di domani lunedì 12 ottobre. Come da procedura è stata già disposta in via precauzionale la sanificazione straordinaria degli ambienti.

Nella giornata di oggi sono state chiuse diverse scuole in provincia per nuovi casi di covid riscontrati sia in città che nella zona tra Soverato e San Sostene dove il sindaco ha disposto anche la chiusura di campetti di calcetto e aree verdi oltre agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.