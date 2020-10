Una voragine si è aperta su un marciapiede che costeggia Viale Crotone, nei pressi del rione Casciolino nel quartiere marinaro di Catanzaro. Nella foto scattata questa mattina, si nota come il cedimento del marciapiede, a ridosso di una fermata degli autobus, è abbastanza grande e profondo.

Il tratto interessato è spesso percorso durante la giornata da ciclisti, corridori e residenti e proprio per questo motivo si dovrebbe intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza dell’area interessata. Necessario un intervento a tutela dei pedoni per evitare possibili danni dovuti alla distrazione degli stessi ed impedire il verificarsi di potenziali gravi eventi.