Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in località Savutano per incidente stradale. Due le vetture coinvolte un Volkswagen Golf ed una Toyota Aygo.

Ferito il giovane conducente della Golf che accusava dolori ad un braccio. Lo stesso affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva successivamente trasportato presso struttura ospedaliera. Illesa la conducente della Toyota.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dal sinistro. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.