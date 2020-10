Paura ai Giardini, va a fuoco auto in transito: possibile cortocircuito elettrico

Paura ma fortunatamente nessun ferito o ustionato la scorsa di notte nei pressi dei giardini di San Leonardo a Catanzaro a causa di un incendio. Ad andare a fuoco, tra la curiosità e lo spavento dei giovani che stazionavano poco lontano, una autovettura di piccola cilindrata che era in transito.

Come detto nessuna conseguenza per il guidatore, un dipendente di un supermercato di Catanzaro, che è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo o per altre persone. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono prontamente intervenuti per domare le fiamme. Secondo quanto si è appreso all’origine dell’incendio potrebbe esserci un corto circuito elettrico.