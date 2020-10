Pentone, domani la presentazione di Donacod

Domani lunedì 12 ottobre 2020, presso sala consiliare del Comune di Pentone, primo cittadino Vincenzo Marino, è in agenda, dalle ore 17, la presentazione dell’app Donacod, dispositivo digitale a disposizione degli utenti di Pentone per gestione ticket mensa e scuolabus.

“Tale sistema, denominato Shopping for Education, on line prevede l’utilizzo dell’App Donacod che eviterà file e contatti per il ritiro per il ritiro dei buoni e il pagamento dei bollettini. Senza nessun costo aggiuntivo avremo servizio innovativo che consentirà di accumulare punti spesa nei negozi convenzionati” si legge in una nota stampa del Municipio con cui si avvisa la cittadinanza che sono in programma “ tre incontri formativi, uno per ogni ordine di scuola.”

Il Comune di Pentone dispone da quest’anno anche dell’app Municipium: vetrina importante per ridurre distanze tra amministrati e amministratori.